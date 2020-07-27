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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden vatandaşlar kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi kesilmeyince vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından ekipler kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.

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