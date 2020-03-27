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Otomobilini park edemeyen avukat belediyenin dubalarını kesti

Hatay’da evinin önüne otomobilini park edemeyen avukat, belediyenin yere sabitlediği dubaları bıçakla kesti.

Hatay'da evinin önüne otomobilini park edemeyen avukat, belediyenin yere sabitlediği dubaları bıçakla kesti.


Edinilen bilgiye göre olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Avukat olduğu iddia edilen bir kişi oturduğu apartmanın önüne geldi. Otomobilini park etmeye çalışan kişi otomobilden inip apartmana girdi. Bir süre sonra binadan çıkan H.İ.K. isimli kişi, belediyenin kaldırım kenarına sabitleyerek koyduğu dubaların yanına yaklaşarak bıçakla dubaları kesti.


H.İ.K.'nin dubaları kestiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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