Otomobille çarpışan kargo aracı devrildi

Hatay'da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-Samandağ Karayolunda meydana geldi. 31 MAS 98 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 31 Y 1456 plakalı hafif ticari araç Çekmece mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza sonrası iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.