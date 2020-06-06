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Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre kaza, Gülcihan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Öcal (31) kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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