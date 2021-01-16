İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Hatay’da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.


13 Ocak günü Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur (30) ve Halil Karademir (21) isimli 4 kişi Dörtyol O-53-05 otoyoluna geldi. Burada Mustafa Çelik ve Müslüm Çopur bin TL karşılığı tescilsiz motosikletleriyle yarış yaptı. Trafiği tehlikeye sokan gençler bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Gelen şikayetler üzerine güvenlik güçlerince yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıslara trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.