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Oynadıkları parkalara çiçek diktiler

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Çevre ve Şehircilik Haftası çocukların da katıldığı “Doğa Bizim Geleceğimiz” etkinlikle kutlandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çevre ve Şehircilik Haftası çocukların da katıldığı “Doğa Bizim Geleceğimiz” etkinlikle kutlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan çocuklar oynadıkları parka çiçek fideleri diktiler.


Atatürk Parkında yapılan "Çevre ve Şehircilik Haftası" etkinliğine katılan çocuklar birçok alana çiçek fideleri dikmenin heyecanını yaşadılar. Ardından elleri ile diktikleri fidelere can suyunu verdiler.


Maske ve şapka takan çocukların sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmeleri gözden kaçmadı.


Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "5 -11 Haziran Çevre Koruma Haftası olması dolayısıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğa bilincini aşılamak maksadıyla çocuklarımızla birlikte Atatürk parkımızın içerisindeki boş alanlara çiçek fideleri dikimi gerçekleştirdik" dedi.


Park Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sonunda çocuklara limonata ve kek ikram edildi.

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