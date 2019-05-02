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Özel eğitimli öğrencilerden bilim fuarı

Hatay’da özel eğitimli öğrencilerin bulunduğu okul, TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Hatay'da özel eğitimli öğrencilerin bulunduğu okul, TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.


Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarda özel eğitimli öğrenciler birbirinden farklı projeler yaparak, fuarda sergiledi. Toplamda 36 özel eğitimli öğrencinin ve 13 öğretmenin gerçekleştirdiği 8 farklı proje sergilendi. Fuara öğrenci velileri ve konuklar katılarak, sergilenen projeleri inceledi.


Hatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Gökşen Hatay'da özel eğitim okulu olarak ilk defa TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirdiklerini belirterek “Okulumuzda bulunan özel eğitimli öğrencilerimizin de daha iyi işler başarabileceklerini göstermek üzere bu fuara katıldık. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katılma amacımız özel eğitimli öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanmasını sağlamak" dedi.


Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü M. Salih Özgün ise günümüz dünyasında bilimin ve teknolojinin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda merak duygusunu harekete geçirecek bir takım etkinlikler yapılması çok önemli. Özel eğitime ihtiyacı olan özel çocuklar söz konusu olunca amaca hizmet etme noktasında çok güzel etkinlikler oluyor" dedi.


Konuşmaların ardından fuarın kurdelesini Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü M. Salih Özgün, Hatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Gökşen ve beraberindekiler kesti.

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