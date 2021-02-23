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(Özel haber) Aaron Boupendza, Krasnodar'da

Hatayspor’un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, 8 milyon Euro + sonraki satıştan pay karşılığında Krasnodar’a transfer oldu.

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, 8 milyon Euro + sonraki satıştan pay karşılığında Krasnodar'a transfer oldu. Hatay temsilcisi, bu transferden 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da sezon sonu alacak. Ayrıca Boupendza da sezon sonu Krasnodar takımına katılacak.


Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor'un başarılı oyuncusu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. Boupendza, 8 milyon Euro karşılığında + sonraki satıştan pay karşılığında Krasnodar'a transfer oldu. Hatay temsilcisi, bu transferden ücretin 6 milyon Euro'sunu peşin, 2 milyon Euro'sunu da sezon kasasına koyacak. Gabonlu oyuncu, sezon sonu Krasnodar takımına katılacak.

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