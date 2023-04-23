(Özel) Hatay'da deprem tonlarca ağırlığındaki kayaları yerinden böyle koparmış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddeti, Hatay'da onlarca büyük kayayı yerinden koparmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, şiddetin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Akbez Mahallesi'nde deprem sonrasında koparak yollara düşen kayalar görenleri korkutuyor. Depremin şiddeti ile onlarca kaya yerinden koparak aşağı kısımlara inmiş. Tonlarca ağırlığındaki kayaların bazılarının bir otomobilden büyük olduğu gözlendi. İş makineleri yardımıyla yol kenarına alınan kayaları görenler, depremin etkisini bir kez daha hatırlıyor.

“Ev gibi kayalar düşmüş”

Çok büyük kayaların düştüğünü anlatan Mehmet Yıldız isimli vatandaş, “Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında büyük kayalar yuvarlanıp düştü. Ev gibi kayalar düşmüş. Sabah fark ettik” dedi.

“Kepçelerle kenara çekildi”

Berat Arda Gezer isimli genç ise devamlı kayaların düştüğü yolu kullandıklarını ifade ederek, “Biz aşağı kısımda oturuyoruz. Birden gürültü gelmiş. Bir baktık yolda kayalar vardı. Daha önce geldim. Bir hafta sonra ancak yolu kullanabildik. Kepçelerle kenara çekildi” diye konuştu.