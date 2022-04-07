Özel öğrencilere bisikletli gezi

Hatay'ın Erzin ilçesinde özel öğrenciler bisikletle gezdirildi.

İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yoncadüzü Mahallesindeki Özel Eğitim Merkezi Okulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek bisiklete bindirip eğlendirdi.

Derneğin sözcüsü Songül Uras, "Özel öğrencilerimizle konuşmaya, kaynaşmaya ve birlikte bisiklet sürmeye geldik. Okulumuz yeni kurulduğundan birçok eksikleri mevcut. Özel öğrencilerimiz bisiklet sürmeyi çok seviyorlar. Ne yazık ki sürebilecekleri bisikletleri kısıtlı olduğundan sıkıntı çektiklerini gözlemledik. Vatandaşlarımızdan ve gönüllülerimizden isteğimiz, evinizde kullanmadığınız çocuk ve yetişkin bisikletleriniz varsa buraya bağışlamanız. İllaki yeni bisiklet almak zorunlu değil, eskileri tamir ettirilip bağışta bulunabilirsiniz. İnanın bu minik kalpler çok mutlu olacak. Sevelim ve destek olalım” dedi.