Ozon tedavisi vücudu yeniliyor

Ömer Suha Caymaz, ozon tedavisiyle vücuttaki hücrelerin yenilendiğini söyledi.

Dr. Caymaz, medikal ozon tedavisinin, yaşam süresinin kaliteli bir şekilde uzaması ve daha enerjik olmak için yapılması gereken bir destek tedavisi olduğunu belirterek, “Günümüzde sağlıklı, zinde kalmak ve kaliteli yaşlanmak, modern insan için önemli bir faktördür. Yaşam süresinin kaliteli bir şekilde uzaması, daha dinç ve daha enerjik olmak için yapılması gereken tedavilerden biri de, medikal ozon tedavisidir. Kan yolu ile yapılan ozon tedavisi sonrasında antioksidan sistemde aktivite artışı, metabolizmada hızlanma, eklem kıkırdak dokusunun rejenarasyonu, enerji artışı, kollojen doku aktivasyonu, damar cidarırının rejenerasyonu ve dolayısıyla vücudun kendini yenileme mekanizmasının aktivite edilmesi sağlanmaktadır” dedi.

'Hangi hastalıklarda uygulanır'

Ozon tedavisinin kullanıldığı alanlar hakkında bilgilendirmede bulunan Dr. Ömer Suha Caymaz, “Ozon tedavisi antiaging (yaşlanma), estetik uygulamalarında, stres, uyku bozukluklarında, depresyon, fibromiyalji tüm ağrılı hastalıklarda, alerjilerde, dolaşım bozukluklarında, kanser tedavilerinde, hem yan etkiler için, hem tedaviye destek amacıyla, nörolojik hastalıklarda, şeker hastalığında, romatizmal ve kas eklem hastalıklarında, kadın hastalıklarında, göz hastalıklarında, cilt hastalıklarında, karaciğer, bağırsak, böbrek hastalıklarında, kalp hastalıklarında, tüm kronik hastalıklarda, ozon tedavisinden yararlanmak mümkündür. Ozon tedavisi, alanında uzman hekimlerce uygulandığı zaman, birçok hastalığın tedavisinde başarı oranını arttıran ve güvenle uygulanabilen yenilikçi bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.