Pablo Santos, Hatayspor yolunda

Hatayspor, Braga'da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Pablo Santos'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, ligde kalıcı olacak kadro kurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda rotasını Portekiz'e çeviren bordo-beyazlılar, Braga'dan Pablo Santos'u gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Rubin Kazan'da kiralık olarak forma giyen başarılı defans oyuncusunun Hatayspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

28 yaşındaki stoperin hafta sonunda Hatayspor'a imzayı atması bekleniyor.