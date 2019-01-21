Paletlere sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çaylı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İlkkurşun Yemekçilik önünde sabah erken saatlerde yaşandı. Doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri, paletlerin altına sıkışan köpeği kurtardı.