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Palladium Alışveriş Merkezi hizmete girdi

Hatay’da, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine 51 gündür ara veren Palladium Alışveriş Merkezi, müşterilere yeniden hizmet vermeye başladı.

Hatay'da, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine 51 gündür ara veren Palladium Alışveriş Merkezi, müşterilere yeniden hizmet vermeye başladı.


Bugün itibariyle kapılarını açan Palladium Alışveriş Merkezinde ilk etapta restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri yeniden faaliyete geçti.


Palladium AVM'ye gelen vatandaşları, yüzlerinde maske ve siperlik bulunan güvenlik görevlileri karşıladı. Girişte 2 metre aralıklarla bekleyip güvenlik kontrolünden geçen müşterilerin maskelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ateşleri de ölçülen müşteriler, tedbirlere uyularak içeriye alındı. Alışveriş merkezinin zeminine de belirli aralıklara sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar yerleştirildi, korana virüs tedbirlerinin anlatıldığı uyarı levhaları konuldu.

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