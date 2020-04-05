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Palladium'dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Antakya’da Palladium Alışveriş Merkezi, korona virüs sürecinde kapalı kalmasıyla ilgili video yayımlayarak Hataylılara "#evdekal" ve "Yakında görüşeceğiz" mesajlarını verdi.

Antakya'da Palladium Alışveriş Merkezi, korona virüs sürecinde kapalı kalmasıyla ilgili video yayımlayarak Hataylılara "#evdekal" ve "Yakında görüşeceğiz" mesajlarını verdi.


Palladium AVM yönetimi tarafından yayınlanan videoda, "Seslerinizi duyar gibiyiz. Yakında görüşeceğiz. O zamana kadar evde kalın" denildi.


Video çok sayıda beğeni alarak dikkat çekti.

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