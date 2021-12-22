Palut: “Çok değerli galibiyet aldık”

Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hatayspor deplasmanın zor olduğunu, ilk 15 dakikadan sonra kendi oyunlarını oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Palut, skoru artıracak pozisyonlar bulduklarını ama bir şekilde gerekli beceriyi gösteremediklerini belirterek “Zor bir deplasman Hatayspor deplasmanı. Kendi doğduğum topraklarda, çocukluğumun geçtiği topraklarda tüm okul hayatımın geçtiği topraklarda, sayısız anılarımın bulunduğu topraklarda bulunmak güzel. Şok bir golle başladık negatif anlamda. Burada tabii ki geriden oyun kurmaya çalışan bir takımız ve birçok kez bunu başarırken böyle takımların bizim gibi takımların böyle hatalar yapması da bazen normal karşılanabilir futbolda her şey var. Hatayspor bu golle beraber psikolojik üstünlüğü de eline aldı ve 15 dakika arzulu istekli iç saha performansı sergilediler ama daha sonra topu yere indirdik ve kendi oyunumuzu oynamaya başlayarak oyunda dengeyi sağladık. Beraberliği sağladık Hatayspor'un kırmızı kartından sonra zaten oyunun genel hakimi Konyaspor'du. Skor artıracak alanlar pozisyonları bulduk ama bir şekilde gerekli beceriyi gösteremedik. Eksildikten sonra Hatayspor'un beraberliği yakalama anlamında baskısı oldu bunu da kontratak golü ile de son verdik ve buradan da çok değerli galibiyet aldık. Mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum Hatayspor'a da bundan sonraki maçları için başarılar diliyorum” dedi.