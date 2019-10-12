İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.


Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.