Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 31 SJ 121 plakalı otomobil ile patpat tabir edilen tarım araç ile çarpıştı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsüne müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.