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Patlıcan tarlada 25 kuruş

Hatay’da hasadı süren patlıcanın fiyatı maliyetini karşılamıyor.

Hatay'da hasadı süren patlıcanın fiyatı maliyetini karşılamıyor. Çiftçiden 25 kuruşa alınan patlıcan, pazarda 75 kuruşla 1,5 lira arasında satılıyor.


Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi'nde 5 yıldır patlıcan tarımıyla uğraşan Ahmet Uygur (40), patlıcanı 25 kuruşa satabildiklerini söyledi. Bu fiyatın hasat maliyetini karşılayamadığını ifade eden Uygur, “Biz bu işi yaparken maliyetini toplayamıyoruz. Patlıcanı aşağı yukarı 1,5 liradan satmamız gerekirken, 25 kuruşa satıyoruz. Patlıcanı ancak 1,5 liradan satarsak maliyetimizi karşılayabiliriz” dedi.


Hale gittiklerinde mallarına fiyat dahi koyamadıklarını, ne fiyat verilirse kabul etmek zorunda kaldıklarını ifade eden çiftçi Ahmet Uygur, “Biz hale gittiğimizde malımızı bırakıyoruz, ne fiyat veriliyorsa, ne kadara satılıyorsa onu alıp geliyoruz, başka da seçeneğimiz yok. Köyde satış gerçekleştiremiyoruz çünkü hasatta elde ettiğimiz malımız fazla olduğundan dolayı satış yapamayız. Yoksa elimizde kalır. Patlıcan toptan vermemiz lazım. Ortalama günde 800 kilo ile 1 ton arasında toplama yapıyoruz. Bunu köylerde ya da pazarlarda satma imkanımız yok. Onun için hale götürüyoruz ki satılabilsin” dedi.

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