Payas Kalesi'nde sona gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyonuna başlanan Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan tarihi kalede çalışmaların sonuna gelindi.

Sadece Hatay'ın değil tüm bölgenin en önemli tarihi eserlerinden biri olan kale Haçlı seferleri sırasında yapılmış, Hristiyan hacıların can ve mal güvenliğini sağlamak için 8 kuleli bir garnizon kalesi olarak inşa edilen yapı günümüze kadar ayakta kaldı.

Mimarlık tarihi uzmanlarına göre Payas Kalesi, etrafında yekpare hendek bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen tek eser olma özelliğini de taşıyor.

Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, kültür ve turizm bakan yardımcısıyken başlattıkları çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi. Yayman, "Payas Kalemizin restorasyonu tamamlandıgˆında Sokullu Mehmet Pas¸a Ku¨lliyesiyle beraber sadece Hatay için değil bölgemiz için muhtes¸em bir eser ve görülmesi gereken bir destinasyon olacak” dedi.