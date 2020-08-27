Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek olan Güney temsilcisi Payas Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Mavi-beyazlı ekibin kulüp Başkanı Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, "Transfer komitemizin verdiği raporlar doğrultusunda iç transferde 6, dış transferde 14 futbolcu ile sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin vereceği raporlar doğrultusunda bazı futbolcularla da görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Payasspor'un transfer ettiği isimler şu şekilde: Osmaniye Spor'dan Doğukan Ateş (21), 5 Temmuz İskenderun Spor'dan Koray Kurt (31), Osmaniye Spor'dan Teyfik Şanver (26), Fatsa Belediye Spor'dan Muhammed Ali Yenilmez (30), Halide Edip Adıvar Spor'dan Ekrem Çalışanlar (23), Fatih Karagümrük Spor'dan Yasin Çakaloğlu (21), İnegöl Spor'dan Eren Köroğlu (19), Gaziantep Spor'dan Hasan Aktürk (20). İç trasnferde de Oğuzhan Kuş, Ertaç Bağcı, Samed Aytekin, Emir Çakmak, Abdulsamet Can, Suphi Dağ.