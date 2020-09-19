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Payas Spor'da transfer yasağı kaldırıldı

TFF 3.

Lig Misli.Com 1. grubunda mücadele eden Payas spor, pazar günü deplasmanda Malatya'da oynayacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Seçkin nezaretinde sürdürüyor.


Payas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testinden geçtiğini söyledi.


Arslan, “Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Malatya Yeşilyurt Belediye Spor karşılaşması öncesine TFF'ye 310 Bin lira yatırarak transfer yasağını kaldırdık. Teknik heyet ve tüm futbolcularımızın lisanslarını çıkartıyoruz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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