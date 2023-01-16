İhlas Haber Ajansı

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Payas'da Ali Oğuz güven tazeledi

Hatay’ın Payas ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi,tekrar başkanlığa seçilen Ali Oğuz güven tazeledi.

Hatay'ın Payas ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi,tekrar başkanlığa seçilen Ali Oğuz güven tazeledi.


Kurul, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi salonunda de gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunarak kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi.Tek liste halinde gidilen seçimde Ali Oğuz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.


Listede yönetim kurulu üyesi olarak Recep Günay, Nihat Özkul, Murat Kaygusuz, Eşref Karacan, Mehmet Erdem yer aldı.

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