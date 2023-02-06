Payas'ta 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkezin yanı sıra Payas ilçesinde de büyük yıkıma yol açtı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, Payas ilçesinde çöken binalardan şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılan onlarca kişi ise hastanelere sevk edildi.

Şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.