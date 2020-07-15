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Payas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde 15 Temmuz şehitleri törenle anıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 15 Temmuz şehitleri törenle anıldı.


Kanlı darbe girişinin yıldönümü, Hatay'ın Payas ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu, mezarları başında dualarla anıldı.


Etkinlikler kapsamında, şehitler için Asri Mezarlık içerisinde bulunan Şehitlik Camisinde mevlit okutuldu. Daha sonra şehit mezarları ziyaret edildi.


Etkinliğe Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Üngör, İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğulları, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, Payas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Dönmez, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

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