İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Payas'ta cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet semineri

Hatay’ın Payas ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğüne bağlı Dörtyol Sosyal Hizmet Müdürlüğünde görevli Psikolog Dilek Kiremitçi tarafından verilen seminer, tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Psikolog Dilek Kiremitçi, kadına yönelik şiddetin tanımı ve yaygınlığının anlaşılması, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuatlar konusunda bilgiler verdi. Payas Belediyesi tarafından organize edilen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.