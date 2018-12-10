Payas'ta cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet semineri

Hatay'ın Payas ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğüne bağlı Dörtyol Sosyal Hizmet Müdürlüğünde görevli Psikolog Dilek Kiremitçi tarafından verilen seminer, tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Psikolog Dilek Kiremitçi, kadına yönelik şiddetin tanımı ve yaygınlığının anlaşılması, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuatlar konusunda bilgiler verdi. Payas Belediyesi tarafından organize edilen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.