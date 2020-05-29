Payas'ta Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi

Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs sebebiyle aylar sonra kılınacak olan ilk cuma namazı sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Payas İlçesi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cuma namazı öncesinde şükür kurbanı kesildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak şükür kurbanları kesildi. Programa, İlçe Kaymakamı Polat Kara, İlçe Müftüsü Abdurrahman Sertoğulları, cami imamı Hüseyin Acem ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılan törende İlçe Müftüsü Abdurrahman Sertoğulları yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Müftü, vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, maske takıp, abdestlerini evlerinde alarak cemaatle, kendi getirdikleri seccade üzerinde belirli camilerin avlularında ve meydanlarda namaz kılabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir, salgın hastalık nedeniyle camilerimizde toplu halde cuma, bayram ve teravih namazlarını eda etme gibi bir imkanımız olmadı, ara vermiştik. Hamdolsun şimdi 29 Mayıs günü cuma namazıyla birlikte, camilerimizde sosyal mesafeye, maske ve temizlik hijyen konusuna dikkat ederek ibadete açıldı. Cuma namazı için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami avlularına işaretlemeler yaptık ve açık alanlarda kılacağız inşallah. hava muhalefeti uygun olduğu sürece belirlemiş olduğumuz camilerde cuma namazı kılınacak. İnşallah devletimizin almış olduğu tedbirlerle bu virüs tam bitmedi, ama sona doğru geliyoruz. Bu cumada bunun için dua edeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemini, insanlığı bu sıkıntıdan korur kurtarır diye dua ediyoruz" dedi.