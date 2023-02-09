İhlas Haber Ajansı

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Payas'ta depremde hayatını kaybeden 22 kişi toprağa verildi

Hatay’ın Payas ilçesinde enkazdan cansız bedeni çıkarılan 6’sı çocuk 22 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde enkazdan cansız bedeni çıkarılan 6'sı çocuk 22 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Depremin vurduğu Hatay'da bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan hayatını kaybeden depremzedeler toprağa verilmeye başlandı. Payas Asri Mezarlığı'na getirilen 6'sı çocuk 22 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Asri Mezarlık'ta iş makineleri ile çok sayıda mezar kazılırken, askerler de bölgeye çadır kuruyor.

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