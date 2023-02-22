Payas'ta depremzedeler için kurulan çadır sayısı 580'e ulaştı

Hatay'ın Payas ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır sayısı 580'e ulaştı.

Depremzedeler için Yenişehir Mahallesi'ndeki boş alana çadır kent kurulumu hızla devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin barınmaları için bölgeye gönderilen çadırların kurulumunu yaparak afetzedelere destek olurken ilçe genelinde kurulan çadır sayısının 580'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların barınmaları için getirilen çadırlar, jandarma ekipleri tarafından belirlenen alanlara tek tek kuruluyor.