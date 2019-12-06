Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi

Hatay'ın Payas ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya ve beratların tevdi edildi.

Payas Kaymakam Polat Kara, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu belirtti. Kara, "Gazilerin, vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaparak birer gazi oldular. “devletimiz ve bizler her zaman gazi ve yakınlarının yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratların tevdi edildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mehmet Üngör, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dörtyol Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, gaziler ve yakınları katıldı.