Payas'ta motosiklet denetimi

Hatay’ın Payas ilçesinde yapılan trafik denetiminde 15 motosiklet trafikten men edildi, 22 sürücüye 25 bin ceza uygulandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan trafik denetiminde 15 motosiklet trafikten men edildi, 22 sürücüye 25 bin ceza uygulandı.
İlçe emniyet müdürlüğü trafik ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında karayolu trafik kurallarına uygun araç kullanmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve eksik evrakla motosiklet kullanan 22 sürücüye 25 bin lira trafik cezası uygulandı. Tescilsiz 15 motosiklet trafikten men edildi.