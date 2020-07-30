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Payas'ta orman yangını

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalı ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

Hatay'ın Payas ilçesi kırsalı ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.


İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 1 su tankı ve yangın söndürme personeli müdahale edildi.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek yangının kısa sürede kontrol altına alındığını soğutma çalışmasına geçildiğini, yaklaşık 1 hektarlık alan içerisinde bulunan orman örtüsünün zarar gördüğünü belirtti.

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