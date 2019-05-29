İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Payas'ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Hatay’ın Payas ilçesinde gazi ve şehit yakınları, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Hatay'ın Payas ilçesinde gazi ve şehit yakınları, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.


Şehit ve gazi yakınları, Payas OSB ve Payas Kaymakamlığı'nın Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde organize ettiği iftar yemeğinde biraraya geldi.


Kur'anı Kerim tilavetinden sonra ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapıldı. İftar sonrası ise şehitler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.


Payas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Bu ülkede bağımsız yaşamamızın en büyük sebebi başta şehitlerimiz ve sonrasında değerli gazilerimizdir. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak azdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.