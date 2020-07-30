Payas'ta şehitler anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, mezarları başında anıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, mezarları başında anıldı.
Şehitler için asri mezarlık içerisinde bulunan Şehitlik Camisi'nde mevlit okutuldı, şehitler mezarı başında dualarla anıldı.
Programa Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler, İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güngör, Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı