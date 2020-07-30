İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Payas'ta şehitler anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, mezarları başında anıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, mezarları başında anıldı.


Şehitler için asri mezarlık içerisinde bulunan Şehitlik Camisi'nde mevlit okutuldı, şehitler mezarı başında dualarla anıldı.


Programa Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler, İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güngör, Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.