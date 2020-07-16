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Payas'ta ünlü tatlıcıda yangın paniği

Hatay’ın Payas ilçesinde ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın en alt katında bulunan ünlü tatlıcıda tüp parlaması sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan mutfak dumanla doldu. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

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