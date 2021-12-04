İhlas Haber Ajansı

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Payas'ta uyuşturucu hap operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın Payas ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 106 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 106 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Yıldırım Beyazıt mahallesinde belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 101 adet captagon, 2 adet alprazolam, 3 adet majezik ibareli hap ele geçirildi.


Olayla ilgili B.K. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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