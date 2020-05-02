Payas'ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaralı halde bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Payas İlçesi Fatih Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi üzerinde bir evin balkonunda yaralı ebabil kuşu bulundu. Yaralı kuşu bulan ev sahibi Yalçın Şimşek, kuşu Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim etti. Tedavi altına alınan kuşun daha sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kuşu sabah saatlerinde evinin balkonunda bulduğunu söyleyen Yalçın Şimşek, “Ülkemizde sık sık görülmeye başlanan ve bu sene çeşitli illerimizde görüntülenen Ebabil kuşu Payas ilçesinde evimizi ziyaret etti. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan Ebabil kuşunun adı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnşallah ilimize ve ülkemize şifa ve bereket getirecek. Bu kuşumuzu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim ettik. Tedavisi yapıldıktan sonra tabiata bırakılacak” dedi.