Pençe-Kilit şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Hatay'ın Altınözü ilçesinde tören düzenlendi. Törene katılan şehidin annesi Nezahat ve babası Mehmet Güner ile 6 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.