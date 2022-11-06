İhlas Haber Ajansı

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Pençe-Kilit şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.


Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Hatay'ın Altınözü ilçesinde tören düzenlendi. Törene katılan şehidin annesi Nezahat ve babası Mehmet Güner ile 6 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

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