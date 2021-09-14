Petrol atıkları sahilde tırmık ve elek ile temizleniyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalar tırmık ve elekler ile 12 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partiküllerden arındırmaya çalışıyor.