İhlas Haber Ajansı

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Petrol atıklarından canlılar da zarar gördü

Hatay’ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları, martı ve sokak köpeklerinin de vücudunu kapladı.

Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları, martı ve sokak köpeklerinin de vücudunu kapladı.


Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.


14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar devam ederken sahilde bulunan canlılar petrol atıklarından etkilendi.


Sahildeki martı ve sokak köpeklerinin de vücuduna petrol atıkları yapıştığı gözlendi.

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