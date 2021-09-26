Petrol atıklarının ardından şimdi de ‘su canavarı' alarmı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik kum sahilini, asi nehrinden gelen ve 'su canavarı' olarak da bilinen 'su sümbülleri' kapladı. Büyükşehir ekipleri sahil temizliği için çalışma başlatırken, sahilde birçok noktada adım atacak yer kalmadı.

Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin bir çok yeri Asi nehrinden gelen su sümbülleri ile kaplandı. Sahilin bir çok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyıda yürüyemeyecek hale getirirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.