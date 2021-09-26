İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Petrol atıklarının ardından şimdi de ‘su canavarı' alarmı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik kum sahilini, asi nehrinden gelen ve ’su canavarı’ olarak da bilinen ’su sümbülleri’ kapladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik kum sahilini, asi nehrinden gelen ve 'su canavarı' olarak da bilinen 'su sümbülleri' kapladı. Büyükşehir ekipleri sahil temizliği için çalışma başlatırken, sahilde birçok noktada adım atacak yer kalmadı.


Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin bir çok yeri Asi nehrinden gelen su sümbülleri ile kaplandı. Sahilin bir çok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyıda yürüyemeyecek hale getirirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.