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Pikabın arkasına asılan çocuk kaza geçirdi

Hatay’da, seyir halindeki ticari aracın arkasına asılan çocuk düşerek kaza geçirdi.

Hatay'da, seyir halindeki ticari aracın arkasına asılan çocuk düşerek kaza geçirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde pikap türü ticari aracın arkasına asılan yabancı uyruklu Emir G. (17) bir süre sonra araçtan atlayarak inmeye çalıştı. Araç sürücüsünün fark etmediği çocuk pikaptan atlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emir G., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Emir G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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