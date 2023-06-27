Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis 2 şüpheliyi ruhsatsız silahlarla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Polisin İskenderun ilçesinde yaptığı çalışmada Meydan Mahallesinde 2 şüpheli belirlendi. Polis şüpheliler M.R.G. ile İ.D'yi yakalayarak üst araması gerçekleştirdi. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.