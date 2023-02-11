Polis baba ve 4 yaşındaki oğlunun enkazdan çıkarılma anı

Hatay'da çöken Prestij Apartmanı enkazında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan'ın, 89 saat sonra sağ çıkarıldığı arama kurtarma anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adeta iğne ile kuyu kazarak 9 metre tünel oluşturan ekipler, ilerledikleri enkaz altında küçük Alparslan'ı ‘Sana çikolatalar vereceğiz' diye avuttu. Alparslan'ın babası Tolga Doğan'ın sigara isteğine de ekipler ‘seni çıkaralım paket paket alacağız' dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Prestij Apartmanı'nda deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan, Trabzon ve Samsun Polis Arama Kurtarma ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) arama kurtarma ekipleri tarafından 89 saat sonra kurtarıldı. Yeni ulaşılan görüntüler, ekiplerin ne zor şartlarda çalışma yaptıklarını gözler önüne serdi. Arama kurtarma ekipleri, yerle bir olan Prestij Apartmanı'nda adeta iğne ile kuyu kazdı. Ekiplerin 9 metre kazarak ulaştıkları baba ve oğlu, büyük mutluluğa vesile oldu. Ekipler, küçük Alparslan'ı 'sana çikolatalar vereceğiz. Ağlama biz geldik iyisin' diyerek avutmaya çalıştı.

İlk önce minik Alparslan enkazdan çıkartılırken, baba Tolga ise kurtarma ekiplerinden sigara istedi. Ekipler de, ‘Seni buradan çıkartalım, paket paket alacağız' diyerek acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Ekiplerin, ‘Başka kimse var mı içeride' sorusuna Tolga Doğan, “Kızım ve eşim var ama onlardan ses duyamıyorum” diye cevap verdi.

Doğan ve oğlu Alparslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlu kurtulduktan sonra arama kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak mutluluğunu paylaştı.