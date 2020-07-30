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Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve ateş ölçme denetimlerini sıklaştırdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve ateş ölçme denetimlerini sıklaştırdı.


Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Samandağ ilçesinde korona virüs önlemleriyle ilgili ekipler vatandaşlara uyarıda bulundu.


Polis ekipleri kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında araçlarda maske ve ateş ölçme kontrolü gerçekleştirdi.


Polis ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.

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