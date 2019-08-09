Polis ekiplerinden bayram öncesi trafik denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri trafik denetimi yaptı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Samandağ ilçesine giriş yapan araç sayısında artış yaşandı. Trafik ekipleri de kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı, “Kurban Bayramı tedbirlerimiz başladı. Bugünden itibaren sürücüler üzerinde yoğun bir denetimimiz olacak ülke genelinde trafik denetleme olduğu gibi bunu Samandağ'ında da başlattık tekrar bayram dönüşleri 14 15 Ağustos tarihlerinde ise denetimlerimize ağırlık vereceğiz denetimlerde emniyet kemeri ve hız konusunda sürücülerimizi ikaz ediyoruz kazaların yüzde 33ü hız nedeniyle meydana geliyor Can kayıpları yüzde 45 emniyet kemeri kullanmadığımızdan dolayı meydana geliyor özellikle hız ve emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz edeceğiz eksikleri varsa eksiklerinden idari işlem yapacağız. 5 gün boyunca tamamen denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum güvenle gitsinler güvenle gelsene kurallara uyalım uyduğu takdirde bu kadar kaybımız olmayacaktır herkese kazasız belasız günler diliyoruz” dedi.