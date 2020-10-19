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Polis kovalamacasında elindeki uyuşturucuyu yutmaya çalıştı

Hatay’da şüpheli hareketler sergileyen otomobil sürücüsü polisin dikkatinden kaçmadı.

Hatay'da şüpheli hareketler sergileyen otomobil sürücüsü polisin dikkatinden kaçmadı. Kovalamaca sonrası yakalanan şüphelilerden biri elindeki uyuşturucuları yutarak saklamaya çalışırken, araçtan da sahte polis kimliği çıktı.


Olay, Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ekiplerin rutin kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen 34 CAM 038 plakalı otomobilin sürücüsü polisin dikkatini çekti. Sürücünün polisin dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki Suriye uyruklu A.N. elindeki uyuşturucuları yutarak saklamaya çalıştı. Olay sonrası araçtaki M.H., A.N. ve F.J. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada sahte polis kimlikleri bulundu. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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