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Polis operasyonunda esrar içerken yakalandılar

Hatay’da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu içtikleri görülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu içtikleri görülen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda, ev içerisinde esrar içen F.K., K.D., F.P. ve O.S. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada içime hazır 4.72 gram esrar maddesi, 140 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.


F.K., K.D. ve F.P. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, O.S. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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