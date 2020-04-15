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Polisi görünce uyuşturucuları yol kenarına attılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, polis ekiplerini görünce uyuşturucuları yol kenarına atan 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, polis ekiplerini görünce uyuşturucuları yol kenarına atan 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde iki kişi olduğu belirlenirken, yol güzergahının yaklaşık 100 metre gerisinde kağıt içerisine sarılı vaziyette 0,94 gram ateşbuz, 0,79 gram bonzai, 12,20 gram eroin ve 0,86 gram esrar ele geçirildi.


Sürücü D.Y. ve yanındaki M.Y. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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