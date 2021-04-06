Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakasını kapatan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü uygulama yapılan yerden kaçtı ve bir süre sonra motosikletini bırakarak yaya kaçtı.